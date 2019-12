Trash talk : Rudy Gobert répond à Damian Lillard et Hassan Whiteside 

Récemment Hassan Whiteside déclarait

« J’ai le sentiment d’être le meilleur protecteur de cercle. Il n’y a même pas photo. »

Jamais dans la discussion pour le titre de défenseur de l’année, car être un bon défenseur et protéger le cercle ne veut pas dire uniquement être un bon contreur, Hassan Whiteside croisait justement Rudy Gobert cette nuit, double défenseur de l’année. Avant la rencontre Damian Lillard en remettait une couche en déclarant

« Je pense que Whiteside est le meilleur pivot défensif de NBA, le meilleur contreur. » Lillard

Le problème c’est que le pivot n’a pas été à la hauteur de cette « réputation », dominé par Rudy Gobert, limité à 8 points, 6 rebonds et 1 contre pour un plus/minus de -28 alors que Rudy Gobert signait lui un nouveau match très solide avec 16 points à 7/7, 15 rebonds et 1 contre (il a pourtant semblé en signer deux en fin de rencontre sur Carmelo Anthony et Damian Lillard). Le Français a envoyé un message sur le terrain à Lillard et Whiteside, mais aussi après :

NOT ON RUDY GOBERT'S WATCH 😤 He sealed the win for the Jazz with this big block! pic.twitter.com/Ay4EotRxaR — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 27, 2019

Interrogé sur les déclarations de Lillard, il a lancé :

« Il aurait dû dire à son coach de le mettre sur le terrain à la fin du match alors. » (rire) Gobert