Un Français de plus en NBA : William Howard signe aux Houston Rockets !

Très bonne nouvelle pour le Français William Howard (26 ans, 2m03) puisque Shams rapporte qu’il a signé un contrat avec les Houston Rockets. Il s’agit d’un two-way contract pour l’ancien du CSP Limoges, qui sera donc limité à 45 jours en NBA. Sa capacité à mettre dedans de loin a probablement séduit les Texans et il aura sans doute une chance à jouer.

L’ailier avait fait une bonne pré-saison avec le Jazz d’Utah mais il avait été le tout dernier coupé et depuis le début de saison il évoluait en G-League aux Salt Lake City Stars. Il y tourne depuis le début de l’exercice à 13.1 points à 54.5% et surtout un excellent 44.3% de loin, 5.4 rebonds, 2.1 passes et 1.5 interception. Avec le Jazz en pré-saison il a tourné à 6.7 points à 57.1% dont 37.5% à 3-pts et 2 rebonds en 11.5 minutes.