Aaron Gordon : « Nous avons le sentiment de pouvoir faire du bruit à l’Est »; Evan Fournier : « Cela devrait être comme ça chaque soir »

Le Orlando Magic, privé une bonne partie de la saison de Nikola Vucevic relève petit à petit la tête et s’accroche aux playoffs. Hier soir dans un duel face à une des meilleures équipes de l’Est, les Sixers, ils ont remporté un match important en vue des playoffs. Une victoire très très rare face à un des cadors de l’Est puisque ce n’est que la seconde face à une équipe avec un bilan positif. Ironie de l’histoire, la première c’était aussi face aux Sixers dans un match où les Floridiens avaient passé un terrible 32-15 à Philly en dernier acte à l’Amway Center. Leur bilan face aux équipes en positif est désormais de 2-16

« Il n’y a pas de quoi être fier, 2-14 ou je ne sais quel bilan. C’est plus que nous n’avons pas bien joué contre les autres bonnes équipes. Les Sixers sont une des meilleures équipes de l’Est et on dirait que nous étions prêts au combat. Il y avait un peu plus d’attention aux détails que d’habitude. Nous devons montrer ce visage face aux Pacers, contre n’importe quelle équipe. Aujourd’hui la clé c’est que nous étions plus concentrés. » Evan Fournier