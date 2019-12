Anthony Davis : « Ce qu’il apporte sur le terrain est énorme, mais nous avons des gars qui peuvent combler le vide »

Ce soir, malgré des nouvelles rassurantes hier rapportées par The Athletic, LeBron James pourrait être out face aux Blazers. Il a fait le déplacement à Portland, mais touché à l’aine lors du match de Noël, il est officiellement incertain.

« Nous verrons comment il se sent. S’il se réveille, qu’il va à la salle demain et qu’il se sent à 100%, qu’il n’a aucune douleur et qu’il veut jouer, nous le ferons jouer. Mais sans aucun doute, s’il est limité ou qu’il y a un risque, alors nous allons être intelligents. » Frank Vogel

Sans lui les Lakers avaient eu le plus grand mal face aux Nuggets, largement battus devant leur public. Pas besoin d’être un génie pour se rendre compte de l’importance du King et les stats le confirment puisque lorsqu’il est sur le terrain les Lakers marquent 10.4 points de plus que leur adversaire sur 100 possessions et quand il n’y est pas, ils encaissent 4 points de plus que leur adversaire.

« Ce qu’il apporte sur le terrain, c’est énorme : leadership, playmaking, son QI. Mais nous avons des gars qui peuvent élever leur niveau, endosser ce rôle et combler le vide jusqu’à ce qu’il revienne, s’il est out. Nous avons assez de gars qui sont en NBA depuis longtemps et qui savent comment jouer au basket. » Anthony Davis

Sans lui d’autres joueurs doivent en effet élever leur niveau et les Lakers s’appuieront bien plus sur Anthony Davis. Lorsque Davis est sur le terrain et pas le King, les Californiens ont tendance à jouer plus vite. Il faudra sans doute jouer vite face à Portland mais aussi prendre des décisions plus rapides.

« Il ne faut pas seulement forcer pour le servir au poste tout le temps, il faut évidemment le mettre dans des situations de pick & roll, qu’il attaque le cercle, lui laisser jouer à l’aile, faire du pick & pop. Nous devons faire circuler le ballon plus vite, mieux, nous projeter en attaque plus rapidement. Il ne faut pas laisser la défense se mettre en place et jouer plus de pick & roll avec lui, jouer plus de situations où il attaque le cercle. » Danny Green

