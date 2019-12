Après sa sortie remarquée, Buddy Hield s’est excusé; Luke Walton : « Il faut garder ça en privé »

Avant-hier, après la défaite en double prolongation des Kings face aux Wolves, Buddy Hield, très maladroit ces derniers temps et cloué sur le banc dans des moments importants, s’en est pris publiquement à Luke Walton et à ses coéquipiers, sans les nommer. Hier avant l’entraînement il s’est excusé auprès de ses coéquipiers et du coaching staff pour calmer les choses alors que ça va mal pour lui (11.2 points à 25.6% sur les 5 derniers matchs) et son équipe, qui a perdu ses 5 derniers matchs.

« Il a montré de la maturité et a assuré ses responsabilités, il a discuté avec ses coéquipiers avant que nous commencions l’entraînement et j’étais content de voir ça. » Luke Walton

Tout le monde a compris qu’il ait pu s’emporter de la sorte au vu de la frustration actuelle, même si Luke Walton aurait voulu qu’il évite de s’en prendre publiquement à tout le monde

« C’est un sport où les émotions entrent en jeu. Nous demandons aux coéquipiers, aux joueurs et aux coachs d’avoir cette passion et parfois ça bout. Je sais que nous savons tous que tout le monde est concentré et dévoué à faire ce cette équipe, de cette franchise, la meilleure possible. » Harrison Barnes « Pour moi, tout ça devrait être gardé en privé. Il faut avoir conscience que c’est un sport où les émotions entrent en jeu et je le comprends. Je sais que les joueurs et les coachs, parfois, parlent avec leurs émotions, mais nous devons faire mieux pour garder ça en privé. » Luke Walton

À l’heure actuelle, les Kings affichent un bilan bien loin des attentes avec 12 victoires et 19 défaites, mais malgré ça ils ne sont qu’à 1.5 match des playoffs ! Ce n’est pas le moment pour que l’équipe implose en interne.

Via NBC