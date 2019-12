Dante Exum : « Evidemment ça fait mal de partir »

- in Cleveland Cavaliers

By Christophe Brouet

Il y a quelques jours, après la plus longue période de l’histoire sans trade, les Cavaliers et le Jazz ont procédé à un échange. Direction l’Ohio pour l’Australien Dante Exum. Le Jazz avait placé en lui de très grands espoirs, mais sa progression a été ralentie à de multiples reprises par les blessures et les dirigeants ont fini par abandonner alors qu’il a vu son rôle diminuer sensiblement cette saison.

« Bien sûr c’est un sentiment doux-amer. Utah ça a été ma maison lors des 5 dernières années. C’est là que j’ai été drafté donc évidemment ça fait mal de partir. Mais je suis excité par cette nouvelle opportunité. » Exum

Il arrive dans une équipe où il retrouve un autre Australien, Matthew Dellavedova. Ce dernier l’a accueilli chez lui à Noël pour qu’il ne se sente pas trop seul. Il va bien sûr y avoir une période d’adaptation, mais Exum a une belle opportunité. Il pourrait enfin lancer sa carrière et se montrer à la hauteur des attentes.

« Tu veux toujours être désiré. On ne peut pas demander mieux que d’avoir cette opportunité d’aller sur le terrain et de jouer. C’est pour cela que je suis excité d’être ici. » Exum

Le coach John Beilein n’est en plus pas un étranger pour Exum puisqu’il avait été recruté par Beilein qui le voulait à Michigan. Une bonne chose que le coach le connaisse déjà.

« Il m’a recruté à la sortie du lycée. Il a fait du très bon boulot à Michigan. J’arrive ici avec un état d’esprit ouvert. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je dirais que je suis un de ces jeunes joueurs, même si je suis là depuis quelque temps désormais. Peu importe comment je pourrai aider, je le ferai. » Exum

Hier soir Exum a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il a été plutôt bon avec 9 points à 3/3, 1 passe et 2 interceptions en 15 minutes.

Via Plain Dealer