Devant la famille, Chris Paul – accompagné de ses fidèles lieutenants – en patron dans le money time à Charlotte !

- in Oklahoma City Thunder

By ClemFiz

5ème victoire en 6 matchs pour Oklahoma City, vainqueur 104-102 à Charlotte vendredi soi. Shai Gilgeous-Alexander a signé 27 points (10/17), Dennis Schröder 24 points (10/17) en sortie de banc et Chris Paul 10 de ses 16 points (6/20, 7 rebonds, 6 passes) dans le dernier quart. Devant son père, son frère et ses grands-parents tous assis au premier rang, le meneur a planté 2 tirs dans la dernière minute du temps réglementaire avant de réussir un pull-up pour le +5 en prolongation.

Terry Rozier a terminé à 26 points pour les Hornets, Devonte’ Graham 15 points et 13 passes. Après un lancer sur deux réussi par SGA à 8.4 secondes de la fin en prolongation, Charlotte avait une chance de prendre l’avantage ou égaliser mais l’équipe a cafouillé sur sa remise en jeu. P.J. Washington a improvisé une pénétration et a provoqué la faute à 1.9 seconde du buzzer mais il a raté le premier et a été forcé de rater le deuxième pour tenter de récupérer le ballon derrière, en vain.

Devant 53-43 à la pause, OKC a encaissé un 22-19 dans le 3ème quart puis un 29-22 dans le 4ème avant de dominer les 5 minutes supplémentaires sur le score de 10 à 8. Stevens Adams a terminé à 14 points à 6/9, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres.