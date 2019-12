Draymond Green : « Il y a un mois nous aurions perdu ce match de 40 points »

Sur 3 victoires de suite, les Golden State Warriors affrontaient les Suns cette nuit au Chase Center et ils semblaient se diriger vers une énième défaite, menés de 12 points à l’entame des 12 dernières minutes. Mais comme ils avaient l’habitude de le faire ces dernières années, les Californiens ont sorti un impressionnant comeback pour renverser des Suns impuissants. Sous l’impulsion des 12 points de D’Angelo Russell et des 9 d’Alec Burks, ils ont remporté le dernier quart 39-18 pour aller chercher une 4ème victoire consécutive !

Burks a mis les deux équipes à égalité à 4’45 de la fin, puis la claquette de Glenn Robinson III a donné aux Californiens leur premier avantage depuis le tout début de rencontre. C’est Draymond Green qui a plié le match à moins de deux minutes de la fin sur un shoot à 3-pts, comme il l’avait fait face à Rockets à Noël.

Un succès qu’ils n’ont pas arraché seulement grâce à ce gros dernier quart en attaque, aussi grâce à une défense qui a poussé les Suns à perdre plus de ballons qu’ils n’ont fait de passes décisives (26 pour 22). Depuis le 19 décembre les Warriors ont le meilleur defensive rating NBA

Si le bilan reste mauvais, avec 9 victoires et 24 défaites, cette série est très encourageante.

« J’ai dit à Alec Burks la semaine passée lors d’un shootaround ‘AB, j’ai eu une révélation. Il m’a dit ‘quoi ?’ J’ai répondu : ‘Nous allons être à 5 victoires de suite.’ Et il était là : Ok, cool.’ Et lors du dernier match, j’étais là ‘Nous sommes à 3 de suite.’ Et là il vient de me dire ‘Nous sommes à 4.' » Green