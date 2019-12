James Wiseman signe avec une agence

Comme prévu, l’intérieur James Wiseman, qui a quitté Memphis, a signé avec l’agence Excel Sports afin de le représenter en vue de la draft. Potentiel numéro 1 de la draft, l’intérieur de Memphis avait été déclaré inéligible et la NCAA avait décidé de le suspendre jusqu’en janvier, soit 11 rencontres.

Il va désormais se préparer pour la draft et s’entraîner dans son coin après avoir disputé seulement 3 rencontres pour un total de 69 minutes. Il a été excellent avec 19.7 points, 10.7 rebonds et 3 contres, mais hormis le match face à Oregon, il a affronté des équipes faibles, et difficile de vraiment le juger. Son potentiel toutefois ne fait aucun doute.

Memphis 7-footer James Wiseman — a potential No. 1 overall pick — has signed with @excelsm for his NBA representation, league source tells ESPN. Wiseman will start preparing for the June NBA Draft now.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 27, 2019