Le jeune duo des Celtics n’en finit plus d’impressionner. Hier sur sa lancée de Noël Jaylen Brown a été intenable et il bat son record en carrière avec 34 points à 13/20 dont 5/10 à 3-pts et 9 rebonds en 29 minutes, alors que Jayson Tatum n’est pas en reste et rebondit après son match difficile. Il signe 30 points à 5/10 à 3-pts et 5 rebonds.