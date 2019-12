Kyle Korver : « Ce n’est pas comme si en arrêtant de jouer au basket, mes plus belles années étaient derrière moi »

En fin de saison dernière, Kyle Korver, 38 ans, a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. Il a finalement rempilé un an aux Milwaukee Bucks et on ne sait pas si ce sera sa dernière dans la ligue.

« C’est un truc que je vois après chaque saison. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Tu veux pouvoir prendre ta retraite à tes propres conditions. Tu ne veux pas prendre ta retraite parce que ton corps t’a abandonné ou parce que tu es brisé et que tu ne peux plus jouer. Tu veux pouvoir dire : ‘C’est fini’. Tu veux pouvoir prendre cette décision. C’est important. C’est quelque chose que tu as fait toute ta vie. Mais j’ai des enfants, ce n’est pas comme si en arrêtant de jouer au basket, mes plus belles années étaient derrière moi. Je suis excité par la suite de ma vie. » Korver

Un titre pourrait aider à prendre une décision ?