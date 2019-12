Kyle Korver conseiller spécial de Giannis Antetokounmpo pour son shoot à 3-pts ? Pas vraiment

Depuis le début de saison Giannis Antetokounmpo tente en moyenne 5.1 tirs de loin et en 31 rencontres il a déjà égalé son nombre de réussites de la saison passée, son record en carrière avec 52 réussites. Il n’hésite plus une seconde à shooter de loin même si son adresse reste assez faible, mais en progrès, avec 32.7%. Kyle Korver, un des meilleurs shooteurs de l’histoire, 4ème en termes de réussite et 9ème au pourcentage, est bien placé pour donner des conseils au Grec. Toutefois ils ne bossent pas trop ensemble et il a expliqué pourquoi au NY Times.

« Nous parlons tous, mais je pense que Ben Sullivan, un de nos assistants-coachs, a fait du super boulot avec lui. Une des pires choses à faire avec un gars c’est qu’il ait trop de voix dans sa tête. Il faut utiliser le même vocabulaire, les mêmes pensées. Donc quand j’ai un conseil ou que je pense à quelque chose, en règle générale je vais voir Ben. Mais Giannis ne cesse de progresser. Il bosse et il en veut. Il n’a pas peur. Je l’ai vu faire un passage difficile sur la ligne des lancers puis sur la possession suivante il va prendre un tir à 3-pts. Quelques fois ça marche, quelques fois non, mais il a cette mentalité : Je bosse et je vais prouver à tout le monde que je veux ça. » Korver

Certaines équipes ne respectent pas encore le Grec de loin et n’hésitent pas à le laisser shooter comme ont fait les Sixers à Noël afin d’éviter qu’il les punisse à l’intérieur. Ça a fonctionné puisqu’il a raté ses 7 tentatives de loin. C’est clairement le domaine qui le fera passer encore dans une nouvelle dimension. Ce qui est intéressant c’est qu’il n’hésite pas à prendre ces tirs et c’est déjà important.