Mené par un énorme duo Jaylen Brown (Record en carrière) – Jayson Tatum, Boston enchaîne une 5ème victoire

Tout va bien à Boston qui engrange un succès de plus en dominant logiquement les Cavaliers sur le score de 129-117 au TD Garden. C’est le 5ème succès de rang des hommes de Brad Stevens, qui affichent désormais un bilan de 22-7.

Une nouvelle fois Jaylen Brown a été intenable et il bat son record en carrière avec 34 points à 13/20 dont 5/10 à 3-pts et 9 rebonds en 29 minutes, alors que Jayson Tatum n’est pas en reste et rebondit après son match difficile de Noël. Il signe 30 points à 5/10 à 3-pts et 5 rebonds. Kemba Walker n’a pas eu à forcer avec 13 points à 5/15 dont 1/8 de loin. Enes Kanter compile lui 14 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres. Boston shoote à 51.1% dont un 14/40 de loin. Cleveland rentre 51.2% de ses tirs mais est dominé au rebond offensif avec 12 prises pour les C’s. Kevin Love a longtemps permis aux Cavaliers de maintenir un petit espoir avec 30 points à 10/16 dont 6/11 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes, bien aidé par Collin Sexton (21 points à 9/20) mais Cleveland n’a jamais inquiété les locaux.

Les Cavaliers ont tenu environ 7 minutes, avant de céder sur un premier run des Celtics, qui ont terminé le premier quart sur un 12-3 sous l’impulsion de Tatum, 33-22. La second unit verte a alors continué sur cette lancée pour permettre aux leurs de s’envoler en démarrant sur un 15-4 pour mener 48-26. Les hommes de Brad Stevens ont ensuite contrôlé ce match grâce à un excellent duo Brown – Tatum alors que Kevin Love tentait de maintenir les siens en vie. Il y est parvenu puisqu’à l’entame du dernier acte Boston ne menait finalement que de 11 points. Brown a alors planté 2 3-pts coup sur coup pour redonner un matelas confortable aux locaux.