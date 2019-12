Orlando tient miraculeusement bon malgré une fin de match catastrophe et bat Philadelphie !

Orlando peut souffler. Devant 93-83 à 1’49 de la fin contre Philadelphie cette nuit, l’équipe a raté 6 lancers-francs sur 11 dans la dernière 1’30 du match dont 4 dans les dernières secondes mais a finalement tenu bon jusqu’au bout en s’imposant 98-97. Une deuxième victoire consécutive pour Evan Fournier (20 points à 8/14, 6 passes) et ses coéquipiers.

Aaron Gordon et Nikola Vucevic ont tous les deux signé un double-double avec respectivement 19 points et 11 rebonds et 16 points et 12 rebonds. En face Joel Embiid et Tobias Harris ont chacun compilé 24 points et 11 rebonds pour des Sixers qui restaient sur 3 succès d’affilée. Embiid a manqué un 3-points à 9 mètres au buzzer. Les 4 derniers tirs réussis de Philadelphie l’ont été longue distance, dont le dernier par Embiid à 5.1 secondes du buzzer pour réduire l’écart à 98-97. Ben Simmons (13 points, 9 rebonds, 7 passes) a ensuite volé le ballon sur la remise en jeu du Magic et l’a donné à Embiid, qui a manqué le dernier tir.

Après 13 changements de leader et 8 égalités en 1ère mi-temps, Philadelphie était devant 47-46 à la pause, puis a pris jusqu’à 8 points d’avance 62-54 à la reprise avant d’encaisser un 9-0 (63-62 Orlando) de la part du Magic, en tête 71-68 avant de jouer le dernier quart. Philadelphie a dominé le dernier quart 29-27.