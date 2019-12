- in Chicago Bulls

By Christophe Brouet

Otto Porter Jr. out jusqu’à mi-février ?

Out depuis le 6 novembre en raison d’une blessure au pied gauche survenue face aux Hawks d’Atlanta, Otto Porter Jr. avait été évalué le 10 décembre par un spécialiste. Ce dernier avait confirmé une blessure au niveau de l’os, qui s’apparente à de petites fractures qui sont devenues visibles. Il préconisait alors que l’ailier continue d’être immobilisé et Chicago annonçait une durée d’indisponibilité d’un mois de plus.

Selon Shams il n’est pas près de revenir sur les parquets et il ne faudrait pas attendre un retour en janvier. En effet, il viserait un retour aux alentours du All-Star break, soit mi-février.

C’est une absence prolongée dont les Bulls se seraient bien passés même si son début de saison n’était pas très bon avec 11.2 points à 41.7%, 3.4 rebonds et 1.6 interception en 9 matchs.