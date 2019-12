Qu’est-ce qui cloche chez les Sixers ? Brett Brown : « Je m’en fous du comeback »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Irréguliers depuis le début de saison et même décevants, les Sixers ont frappé un grand coup à Noël face aux Bucks avec une excellente prestation des deux côtés du terrain pendant 3 quarts. Mais cette nuit à Orlando ils n’ont pas du tout montré le même visage, battus sur le fil. Et ce n’est pas leur furieux comeback de -11 à -1 en à peine plus de 2 minutes dans le money time qui va satisfaire Brett Brown.

« Je m’en fous du comeback, vraiment je n’en ai rien à faire. Je ne pense pas que nous aurions dû nous retrouver dans cette situation, et je pense qu’il n’y a pas lieu de louer ce comeback. Je ne vais pas emprunter cette route. C’est un problème d’intensité physique qui fait que nous avons perdu. » Brett Brown

Si les Sixers ont fait le boulot défensivement, en attaque ils ont eu du mal à s’exprimer face à une équipe d’Orlando rugueuse et bien en place.

« Je pense que l’intensité physique qu’a mise Orlando – je leur donne du crédit pour ça – nous n’y avons pas du tout bien répondu. Je pense que notre défense a été assez bonne pour que nous l’emportions. Le problème c’est que nous nous sommes fait bousculer en attaque. C’était de l’intensité physique de playoffs et j’ai trouvé que la façon dont nous y avons répondu ça vaut un D-. C’était une question d’intensité physique, de volonté d’envoyer un message et nous y avons très mal répondu. » Brown

Difficile de cerner cette équipe des Sixers, capable du pire comme du meilleur, et qui a trop souvent tendance à s’abaisser au niveau de son adversaire.

« A vous de me le dire. Je ne sais pas. Nous devons trouver la raison et une solution. Ça fait partie de notre parcours. Ce sont de bons gars. Ils ont du caractère. » Brown

Pour Joel Embiid ce n’est pas un souci d’engagement, mais plutôt d’exécution.

« C’est frustrant. Il faut aller sur le terrain et tout donner chaque soir. La priorité numéro un c’est de jouer dur et je le sentiment que tout le monde dans l’équipe le fait, donc c’est juste un problème d’exécuter ce que nous sommes supposés exécuter. » Embiid

Pour Tobias Harris l’état d’esprit n’est pas le bon.

« Nous n’avons pas joué au niveau auquel nous savons que nous pouvons jouer. Nous n’avons pas joué au niveau auquel nous avons joué en fin de rencontre. Nous avons simplement abordé cette rencontre en pensant qu’elle allait nous être donnée. Et ça n’a pas été le cas. » Tobias Harris « Nous devons donner le ton à chaque match, peu importe l’adversaire. Et je pense que comme ce soir nous avons attendu trop longtemps avant de donner le ton, et quand c’est le cas tu perds ce genre de matchs. » Ben Simmons

