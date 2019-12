Une première en 5 ans pour les Celtics avec le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown : « On a traversé beaucoup de choses ensemble »

Avec 34 points à 13/20, 9 rebonds et 2 passes de Jaylen Brown et 30 points à 11/20, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres de Jayson Tatum, les Celtics ont remporté vendredi leur 5ème victoire consécutive aux dépens des Cavs.

« On essaie simplement de vivre dans l’instant présent. C’est difficile d’avoir le regard porté sur la saison prochaine ou plus loin parce que j’ai le sentiment d’avoir 11 nouveaux coéquipiers par rapport à mon année rookie. La saison prochaine n’est pas nécessairement promise, donc il faut apprécier les choses et les gars autour de toi aujourd’hui, car c’est un business, tu ne sais jamais ce qui va se passer. » Jayson Tatum

Depuis Jeff Green et Avery Bradley le 3 novembre 2014, on n’avait plus vu deux coéquipiers signer au moins 30 points chacun dans le même match à Boston.

« À chaque fois que je regarde Boston, je suis très envieux de ce qu’ils ont. Ils ont quatre gars explosifs et qui peuvent scorer à tout moment. Personne n’aurait rêvé de voir Jaylen Brown rentrer 5 tirs à 3-points il y a 2 ans. » John Beilein « Je pense qu’ils prennent plus de 3-points cette année, surtout JB qui est très adroit à l’heure actuelle. C’est le sentiment que j’ai, qu’ils prennent et qu’ils rentrent plus de 3-points. » Gordon Hayward « Les gens nous associent beaucoup tous les deux. Il a été drafté en 2016, moi l’année suivante, on est assez proche dans l’âge, il a 2 ans de plus que moi donc oui, on parle souvent de nous comme ‘des deux jeunes’, on a traversé beaucoup de choses ensemble. » Jayson Tatum

Depuis 5 matchs, Brown et Tatum tournent respectivement à 26.4 et 26 points par match.

« Ce qui les rend spéciaux c’est qu’ils ne se rendent pas seulement meilleurs tous les deux. Ils rendent tous ceux autour d’eux meilleurs. N’oubliez pas de voter pour Tatum et Brown pour le All-Star Game. » Enes Kanter

Contre les Cavs, Kemba Walker a pu se permettre un 13 points à 5/15, Gordon Hayward un 7 points à 3/9. Tatum et Brown, chacun 5 tirs à 3-points réussis, ont combiné pour 39 points à 15/22 en 1ère mi-temps.

« Quand on est ensemble, je pense que c’est difficile pour nos adversaires de nous stopper tous les deux. On essaie simplement d’être agressifs. Aujourd’hui ils n’ont réussi à stopper aucun de nous deux. Mais on doit continuer. Il est encore tôt dans la saison et on a encore beaucoup de travail. Je ne m’enflamme pas par rapport à la victoire d’aujourd’hui. Bien sûr c’était une super victoire, mais je serai plus excité pour la victoire de demain (match contre Toronto). » Jaylen Brown

Sur ses 5 derniers matchs, Boston (3ème à l’offensive rating, 4ème au defensive rating, seule équipe dans le top 5 des 2 catégories en NBA avec les Milwaukee Bucks) l’a emporté en moyenne de 16.2 points.

« On a beaucoup de bons joueurs sur le terrain. On doit continuer à trouver le bon équilibre. Faire les bons choix, les bonnes lectures, et continuer à progresser. Nos meilleurs jours sont encore devant nous, donc on doit continuer à pousser en se souciant plus de nous que de nos adversaires. On doit progresser. On cherche à être une équipe qui va loin en playoffs cette année donc chaque match compte. » Jaylen Brown

via The Athletic