Zach Randolph : « J’ai tout donné à ce sport et il m’a tout donné en retour et encore bien plus »

Avant-hier Zach Randolph avait annoncé officieusement sa retraite à TMZ et il a officialisé tout ça aujourd’hui via un post sur Twitter

J’ai tout donné à ce sport et il m’a tout donné en retour et encore bien plus. Le basket fera toujours partie de moi. De Marion à East Lansing à Portland, NY, L.A, Memphis, Sacramento et tous ceux qu’il y a eu entre, merci à tous pour cette incroyable aventure. Un merci tout spécialement aux Memphis Grizzlies et à toute la ville, que j’appellerai à jamais ma maison, ma famille pour m’avoir toujours soutenu, ma mère, mon frère et mes soeurs pour avoir effectué ce chemin avec moi, les Portland Trail Blazers pour avoir tenté leur chance sur un jeune gamin originaire de Marion. Coach Moe Smedley, Coach Tom Izzo, les commissioners David Stern et Adam Silver pour l’opportunité, toutes les franchises NBA, les front offices, les staffs, et chaque coéquipier. A mon agent Raymond Brothers, tu n’a pas seulement été mon agent durant ma carrière, tu as aussi été un grand frère.

One love. Z-Bo