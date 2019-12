Adam Mokoka, 31ème joueur français à jouer en NBA !

Hier lors de la très large victoire des Bulls face aux Hawks, petit événement : le Français Adam Mokoka, signé en two-way contract par les Bulls, a joué ses premières minutes en NBA. L’arrière a joué 3 petits minutes, le temps de prendre deux rebonds offensifs mais de rater deux shoots.

Il est le 31ème français à jouer en NBA. Plus tôt dans la saison Vincent Poirier, Sekou Doumbouya et Jaylen Hoard ont eux aussi fait leurs débuts dans la grande ligue

Depuis le début de saison Mokoka joue en G-League avec les Windy City Bulls et y tourne à 9.4 points à 36% dont 30.6% à 3-pts, 6 rebonds, 3.3 passes et 1.5 interception en 29.6 minutes.

Huge congrats to #2WayPlayer Adam Mokoka for making his regular season debut with the @chicagobulls tonite in the Bulls’ 116-81 win over the Hawks! 🇫🇷↗️@windycitybulls ↔️@chicagobulls #BullsNation #WindyCityNation pic.twitter.com/hOJGNyU6Cf

— Windy City Bulls (@windycitybulls) December 29, 2019