Avec un LeBron James de retour en mode distributeur (record en saison) et un super banc, les Lakers retrouvent la victoire !

En déplacement au Moda Center de Portland, les Lakers n’avaient qu’une mission : mettre fin à leur série de 4 défaites. C’est chose faite avec un succès obtenu 128-120 sur les terres de Damian Lillard (31 points à 7/17, 9 passes), C.J. McCollum (18 points à 8/16, 4 passes) et Hassan Whiteside (19 points à 7/11, 17 rebonds, 4 contres). Kyle Kuzma a terminé meilleur marqueur des purple & gold avec 24 points à 9/17 en sortie de banc, devant LeBron James, 21 points à 7/15, 7 rebonds et 17 passes et Anthony Davis, 20 points à 7/16, 9 rebonds et 4 passes.

Trois autres joueurs ont également terminé à au moins 10 points : Rajon Rondo (15 points à 6/8, 3 rebonds, 4 passes), Kentavious Caldwell-Pope (13 points à 4/7) et Dwight Howard (11 points à 4/5, 9 rebonds, 4 contres). En tout le banc des Lakers a apporté 72 points, contre 36 pour celui des Trail Blazers (3ème défaite d’affilée). Les deux équipes ont démarré fort offensivement avec plus de 30 points à 50% aux tirs dans le 1er quart-temps, remporté 34-32 par les Lakers. Kuzma a ensuite maqué 11 de ses 20 points en 1ère mi-temps dans le 2ème et L.A. était devant 71-64 à la mi-temps.

Portland a démarré le 3ème sur un 5-0 avant que les locaux ne reprennent le contrôle. James a trouvé Davis sur une passe tout-terrain deux fois, mais les problèmes de fautes ont empêché l’équipe de se détacher complètement. À 7 minutes de la fin de la période, l’équipe est tombé dans la pénalité pour le reste de la période (lancers-francs automatiques) sur une faute de JaVale McGee. Portland est passé devant pour la première fois depuis le 1er quart sur un 3-points de McCollum à 5’13, et Lillard a inscrit 13 points dans la période.

Finalement Davis, 9 points dans le 3ème quart, a trouvé KCP pour un 3-points à 0.1 seconde du buzzer de la période pour le +8, 103-95. Un nouveau 3-points de KCP a poussé l’avantage à 123-112 à 2’54, puis un dunk de Davis servi par James a cette fois porté le score à 127-115 à 1’37. Le 4ème quart a été la seule période où aucune des deux équipes n’a atteint les 30 points (25 partout).