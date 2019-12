Ce Heat de Miami est détonnant et sacrément clutch mais Jimmy Butler met tout le monde en garde

Hier après la nouvelle victoire du Heat à l’arraché face aux Pacers, les Floridiens évoquaient leur capacité à toujours trouver un moyen, quel qu’il soit, de gagner. Cette nuit en a été le meilleur exemple. Menés de 5 points à 1’47 de la fin du temps réglementaire, ils ont arraché la prolongation au terme d’une fin de temps réglementaire folle.

Invaincus cette saison en prolongation, ils ont décroché une 6ème victoire dans ces conditions. Jimmy Butler, a encore rentré un seul de ses deux lancers, mais le second a été suffisant pour donner un petit point d’avance aux siens, 117-116.

C’est devenu la marque de fabrique de cette équipe floridienne, qui se bat du début à la fin et trouve des solutions collectivement ou individuellement pour pointer en seconde position de la conférence avec un bilan de 15-1 à la maison. Pour la première fois de son histoire, la franchise remporte deux matchs de suite d’un point.

« Je pense que lors de ces 48 heures, nous avons développé encore plus de cran et de dureté mentale que nous ne l’avions fait avant. Je pense que c’est une des plus grosses qualités de ce groupe, pouvoir persévérer, maintenir le cap, faire preuve de stabilité mentale durant le match malgré les hauts et les bas. Puis il y a des joueurs qui se montrent à la hauteur des situations. Nous avons des gars qui deviennent différents dans ces moments clutchs. » Erik Spoelstra