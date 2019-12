Dennis Smith Jr vers un trade ? « Je ne suis pas le genre de gars qui attend en croisant les bras si vous voyez ce que je veux dire »

David Fizdale a fait ses valises, mais les problèmes sont toujours là aux Knicks. Cette fois, c’est Dennis Smith Jr qui les cristallise. Le meneur n’a pas joué lors des trois rencontres consécutives, et deux fois sur décision du coach. Tout ça ne lui plait pas.

« Je ne suis pas vraiment le genre de gars qui attend en croisant les bras. Vous voyez ce que je veux dire. » Dennis Smith Jr.

Une déclaration qui sent bon la demande de transfert, d’autant plus que The Athletic a récemment demandé aux General Manager s’ils voyaient le meneur sur le départ. Selon eux, il ne serait pas contre un nouveau départ et Minnesota aurait déjà fait preuve de son intérêt.

Il y a quelques jours, le principal concerné avait mis un gros coup de frein.

« J’aime jouer pour les Knicks. Donc peu importe ce que je dois faire, je vais le faire. Oui, je veux être ici. Ce qui m’importe, c’est de m’occuper de ce qui se passe en ce moment. Je suis avec les Knicks donc j’essaie d’être le meilleur possible pour cette équipe. » Dennis Smith Jr.

Selon le New York Post, le mécontentement du meneur remonterait à cet été, quand les Knicks ont choisi de signer Elfrid Payton en lui promettant une place de titulaire. Le camp de Dennis Smith Jr aurait alors hésité à demander un trade, sans jamais sauter le pas.

« La manière dont je vois les choses, c’est que je veux aller sur le terrain et jouer. Je ne sais pas trop comment m’impliquer. Je veux qu’il joue bien, je veux bien faire. » Dennis Smith Jr.

Le problème, c’est que le meneur ne mérite pas vraiment de jouer plus vu ses dernières performances. Entre des blessures à répétitions et une adresse en chute libre, Dennis Smith Jr n’est pas au mieux de sa forme.

« Je traverse beaucoup d’épreuves. Mais Dieu ne me confronterait pas à quelque chose que je ne peux pas gérer, donc tout va bien aller pour moi. Je vais gérer ça, garder une attitude positive et continuer de travailler. Tout aura du sens au final. » Dennis Smith.

Le meneur et ses 5,2 points par match à 33% aux tirs a même été pris en grippe par certains fans du Madison Square Garden, qui l’ont hué.

« Ça arrive. Il ne s’est pas passé beaucoup de temps avant que je blague à ce sujet, ça ne m’a pas dérangé. » Dennis Smith Jr.

Le truc, c’est qu’il n’est pas le seul à être à côté de la plaque, comme le montrent les 24 défaites et 8 petites victoires des Knicks.

« Je pensais qu’on aurait plus de victoires et moins de défaites, qu’on ferait beaucoup mieux. » Dennis Smith Jr.

Le meneur ne serait pas le seul être mécontent de son rôle. La grogne commencerait également à monter chez certains joueurs. Mais pour le moment, le coach Mike Miller a cherché à calmer tout le monde.

« Honnêtement, pour le moment, tout le monde a été génial. Ils viennent et bossent dur chaque jour. Ils font passer la victoire avant tout le reste au niveau de leur approche. Ils sont géniaux et ont été pros depuis le début. Je pense qu’avec la trade deadline qui approche, tout le monde spécule sur ce qu’il va se passer. C’est dur de voir la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Je suis certain que Dennis est frustré, ça fait partie du jeu. Il doit continuer d’avancer et se remettre en forme. » Mike Miller.

Dennis Smith Jr est en plus actuellement blessé. Il souffre d’une élongation du muscle abdominal oblique, une blessure que l’on trouve plutôt dans le baseball. La durée de l’absence nécessaire pour se remettre sur pieds peut varier, allant de quelques jours à plusieurs mois en cas d’opération.

Via The New York Post.