Donovan Mitchell et le petit nouveau cartonnent, le Jazz donne une leçon aux Clippers, rendu muets dans le 4ème !

Utah vient d’ajouter une cible de choix à son tableau de chasse : les Clippers. Donovan Mitchell (30 points à 13/23, 7 rebonds et 9 passes) et son nouvel acolyte Jordan Clarkson (19 points à 7/13, 4 rebonds et 2 passes pour son 2ème match avec l’équipe) ont en effet mené le Jazz (48.6% aux tirs) à une 7ème victoire en 8 matchs (2ème d’affilée), 120-107 samedi soir.

Depuis 8 matchs, les Clippers (23-11) continuent à alterner la victoire et la défaite. Kawhi Leonard et Paul George ont respectivement terminé à 20 points à 6/24, 4 rebonds et 6 passes et 19 points à 6/20, 10 rebonds et 2 passes. Le Jazz a terminé son match sur un 11-0, empêchant les Clippers (4 paniers réussis seulement dans le dernier quart !) de marquer le moindre point sur les dernières 3’35 de la rencontre. Bojan Bogdanovic a ajouté 17 points pour le Jazz, Joe Ingles 15, Royce O’Neale 11 et Rudy Gobert 12 points et 8 rebonds (soit moins bien que les 15 points et 12 rebonds d’Ivica Zubac en face).

Les Clippers avaient bien démarré avec un 1er quart dominé 32-22 mais Utah (20-12) est revenu en shootant à 62.5% dans le 2ème puis 68.4% dans le 3ème avant de prendre l’avantage 93-92 avant de jouer le dernier quart. L’équipe a ensuite manqué ses 4 premiers tirs de la période (96-93 Clippers) mais s’est remis dans le rythme sur un dunk de Mitchell (98-97 Jazz) à 9’18. L’écart est passé à 109-102 sur un layup de Clarkson à 4’55. Lou Williams a terminé à 16 points en sortie de banc pour les Clippers, dominés 27-15 dans les 12 dernières minutes. Utah a dominé le 2ème quart 39-31 et le 3ème 32-29.