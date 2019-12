Fiesta en sortie de banc, no Giannis no problem épisode 2 pour les Bucks !

Deuxième match et deuxième victoire sans Giannis (blessé au dos) pour les Bucks. Déjà vainqueurs des Hawks vendredi, ils ont cette fois dominé Orlando, 111-100.

Avec 21 points à 7/17, 5 rebonds et 7 passes de Khris Middleton, 17 points à 6/10, 14 rebonds et 5 passes d’Ersan Ilyasova (remplaçant du MVP dans le 5), 17 points à 7/8 de Robin Lopez et 17 points à 7/11 de George Hill en sortie de banc mais aussi 10 unités du titulaire Brook Lopez, Milwaukee a remporté là sa 29ème victoire de la saison. Le banc des Bucks a apporté 51 point, contre 28 pour celui du Magic. Ilyasova a enchaîné deux tirs à 3-points dans le 4ème pour donner l’avantage 89-77 aux locaux. Brook Lopez a contré Vucevic quelques minutes plus tard, ce qui a permis à Pat Connaughton d’étendre l’avance des siens, 96-81 à 6’15. Au final Milwaukee, devant 56-46 à la mi-temps mais 78-74 après trois quarts-temps, a dominé le dernier quart 33-26.

Evan Fournier a terminé meilleur marqueur du Magic avec 21 points (8/16, 3 rebonds, 2 passes), devant Nikola Vucevic (21 points, 8 rebonds) et Jonathan Isaac (19 points, 9 rebonds et un record de franchise égalé avec 8 interceptions). Orlando a été complètement dominé au rebond : 35 prises contre 57 pour les Bucks (avantage 13-5 au rebond offensif).