5ème victoire en 6 matchs pour les Rockets, vainqueurs 108-98 des Nets cette nuit. Devant de jusqu’à 22 points et portés par les 44 unités à 17/27 (6/10 à 3-points), 10 rebonds, 6 passes et 3 contres de James Harden, ils ont laissé leurs adversaires revenir à 104-98 à 2 minutes et demi de la fin avant qu’Harden ne calme tout le monde à 3-points pour le +9, 107-98.

Russell Westbrook (23 points à 11/28, 9 rebonds, 7 passes) et Taurean Prince (16 point à 6/13, 6 rebonds) ont tous les deux été éjectés à 20 secondes de la fin sur une engueulade suite à une faute du Net sur le Rocket. Spencer Dinwiddie a terminé meilleur marqueur de Brooklyn avec 17 points (6/20, 0/7 à 3-points, 11 passes). Devant d’une dizaine de points sur la majeure partie du match après un 1er quart-temps à 42 points et encore en tête de 16 points en fin de 3ème quart, Houston (22-10) a encaissé un 14-0 à cheval entre la fin de la période et le début du 4ème et Brooklyn est revenu à 88-86 à 10 minutes de la fin.

Harden a stoppé le run sur un lancer-franc à 9 minutes de la fin mais les Nets ont marqué les 4 points suivants pour mener 90-89 sur un layup de DeAndre Jordan. Houston a ensuite passé un 10-2 aux visiteurs avec 4 points d’Harden et Westbrook pour reprendre 7 points d’avance à 4 minutes de la fin. Bémol pour Harden sur ce match : son 4/9 aux lancers-francs.