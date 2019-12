Il y a 22 ans : l’expulsion pour 6 fautes la plus rapide de l’histoire

Le 29 décembre 1997, un certain Bubba Wells, à l’époque joueur des Dallas Mavericks (il n’a fait qu’une saison en NBA), a établi un record NBA qui sera difficile à battre. Il a en effet commis 6 fautes en exactement 2 minutes et 43 secondes de jeu. C’était lors d’un match face aux Bulls et Don Nelson avait décidé de faire systématiquement faute sur Dennis Rodman et c’est Wells qui s’en est chargé. Ca n’a pas forcément marché puisque Rodman a fait 9/12 aux lancers ce jour-là et Chicago s’est imposé.