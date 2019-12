Kelly Oubre Jr. : « On a tout mis sur la table »; Monty Williams : « Je déteste ça, mais ça fait partie du processus »

Après un bon début de saison, les Suns se sont complètement écroulés. En position de playoffables, ils ont rétrogradé, la faute à une très mauvaise série de 8 défaites de rang. Cette nuit, ils ont finalement réussi à mettre fin à leur série de défaites en s’imposant face aux Kings, également dans le dur, sur le score de 112 à 110. De quoi contenter le coach Monty Williams.

« La persévérance qu’on a montrée aujourd’hui, on peut en être fier. On espère qu’on construira là-dessus. On ne peut pas considérer ce qu’on a fait pour acquis. » Monty Williams. « Nous l’avons fait de la bonne façon. Nous nous sommes battus durant 48 minutes. » Kelly Oubre Jr.

Bon, ils ne sont pas passés loin de la catastrophe puisqu’Aron Baynes a complètement laissé ouvert Harrison Barnes à la toute fin de la rencontre. Heureusement que le King a loupé son tir, sans quoi les Suns seraient encore repartis bredouilles.

« Nos cœurs ont arrêté de battre. Tout simplement parce qu’on a déjà perdu comme ça. » Kelly Oubre Jr.

Ce n’a pas été la seule erreur du match : les Suns ont laissé une avance de 14 points s’effacer dans la seconde mi-temps, alors que les Kings jouaient sans De’Aaron Fox et Marving Bagley. Mais les joueurs de Phoenix se sont accrochés. Peut-être grâce au meeting organisé par Williams, qui a permis à ses hommes de parler à cœur ouvert.

« On a tout mis sur la table. Pour faire court, on devait juste assumer un peu plus nos responsabilités. On a dit à Monty que si on ne faisait pas ce qu’il fallait, il devait faire ce qu’il avait à faire, nous sortir du match, nous donner une leçon… Monty est bon pour ça, pour nous permettre de nous décharger. Il nous permet d’être authentiques, d’enlever les poids qui nous pèsent quand on en a besoin. » Kelly Oubre Jr.

Avant la rencontre, Monty Williams a usé d’une référence aux Spurs de 1996-97 pour faire en sorte que son équipe reste positive. Il faisait partie de cette équipe texane catastrophique, orpheline de David Robinson et qui quelques semaines plus tard a récupéré Tim Duncan. Le début d’une ère brillante après des moments très difficiles.

Il y a beaucoup de soirs où on se disait juste : « Oh mon Dieu ! » Toutes les bonnes équipes passent par ces expériences difficiles, mais fondatrices, où elles parviennent à gérer leurs blessures. Je crois fermement qu’on ne peut pas être au plus haut niveau sans avoir fait ça. Tout simplement parce qu’une fois que ça commence à aller mieux, il y a un point de référence. On se dit : « Mec, tu te rappelles de ces moments ? » Je déteste ça, mais ça fait partie du processus. » Monty Williams.

Devin Booker a bien aidé à relever la tête puisque l’arrière a signé 32 points à 14/23 et 10 passes, notamment pour répondre aux Kings. Avec ce succès les Suns se relancent un peu avec 12 succès et 20 défaites et les playoffs sont toujours accessibles, à seulement 1.5 match.