Kyle Kuzma a désamorcé la polémique avec LeBron James suite à un mystérieux tweet et aux déclarations de son entraîneur

Petite polémique après le match entre les Lakers et les Clippers à Noël lancée par un certain Clint Parks. Inconnu pour beaucoup de monde, ce dernier n’est autre que l’entraîneur personnel de Kyle Kuzma et l’ancien préparateur de Kawhi Leonard. Sur les réseaux sociaux il a lancé :

« J’ai regardé les highlights de Kawhi. Personne ne veut parler du fait que sa palette technique est plus affûtée que celle de LeBron. On voit clairement qui bosse et qui ne bosse pas. Sortez moi les excuses, je suis en vacances, j’ai tout mon temps. » Parks « Je regarde le match et il y en a un qui s’est esquivé hier et ce n’était pas Kawhi. » Parks

Puis il y a eu un étrange tweet de Kyle Kuzma, qu’il a supprimé et que beaucoup ont vu comme une validation de ce que disait son coach.

« Il faut appeler un chat un chat. » Kuzma

L’ailier a démenti

« Il n’y a aucun lien. Je n’ai même pas vu ce qu’il avait dit au début. Vous voyez que je tweete des trucs tout le temps. Cela n’a rien à voir avec ça. Puis pourquoi est-ce que je ferais ça ? Cela n’a aucun sens. » Kuzma

L’ailier a voulu rapidement désamorcer la polémique en prenant les devants. Il a contacté LeBron James.

« Je lui ai juste dit que je ne peux pas contrôler ce que quelqu’un d’autre dit. Evidemment je n’ai pas le même avis et tout le monde sait que moi et LeBron avons une excellente relation. » Kuzma

LeBron James a lui aussi calmé le jeu :

« Je me fous du coach de qui que ce soit ou peu importe qui cela peut-être. Tout le monde peut avoir son opinion. Quand quelqu’un veut un peu de notoriété, il peut balancer mon nom et les gens vont relayer ça. C’est pour cela que vous m’en parlez, parce qu’il y avait mon nom mentionné. Je ne l’ai jamais rencontré, je ne le connais pas, je m’en fiche de lui. Quoi qu’il en soit, je lui souhaite le meilleur. » LeBron