Touché à l’aine mercredi soir lors de la rencontre face aux Clippers, LeBron James était incertain cette nuit pour le déplacement à Portland. Mais au shootaround il s’est senti mieux et il a finalement été décidé qu’il allait jouer avant la rencontre

« Ca a été deux très bonnes journées après le match Noël » LeBron

Alors que les Los Angeles Lakers sont en back-to-back avec un nouveau match ce soir, cela n’a pas du tout pesé dans la décision comme l’a confié Frank Vogel.

« Quant tu as un back-to-back, tu traites juste ça comme si c’était le seul match que tu jouais et ensuite tu vois ce que tu décideras demain, demain. » Frank Vogel

Le King a aidé les siens à mettre fin à leur série de 4 défaites de suite en dominant les Blazers sur le score de 128-120 avec 21 points et surtout 16 passes de LeBron, parfaitement épaulé par Anthony Davis (20 points à 7/16, 9 rebonds et 5 passes) et surtout Kyle Kuzma, qui compile 24 points à 9/17 dont 3/9 de loin et 4 rebonds. En difficulté ces derniers temps, Kuzma a livré une excellente prestation, la meilleure depuis bien longtemps

« Je me sens tout simplement moi. Je me sens agressif. Je suis juste en bonne santé désormais. J’ai confiance en mon corps. Cela m’a pris un peu de temps après avoir été absent 5 matchs. » Kuzma

3ème option de l’équipe, l’ailier tournait à seulement 9.3 points à 41.8% sur les 12 précédents matchs. Il y avait déjà eu du mieux à Noël avec 16 unités

« Nous voulons qu’il soit ce 3ème scoreur pour nous, qu’il signe régulièrement 18 à 20 points par match. Et encore plus important, ce que j’aime en ce moment c’est son efficacité. Il est très efficace en alternant avec ses tirs à 3-pts et ses paniers dans la raquette. Puis ce soir vous l’avez aussi vu scorer en transition. Il varie. » LeBron James

C’est tout le banc qui a été performant, en difficulté sur la série de défaites. Il a scoré 72 points avec notamment 15 points et 4 passes de Rajon Rondo

« Rondo est entré en jeu et a mis tellement de rythme, c’était incroyable. Kuz continue sur sa bonne lancée en apportant ce boost au scoring comme nous le voulions depuis le début de saison. Il retrouve son rythme. Puis AC (Alex Caruso), et Dwight (Howard) a été monstrueux dans la raquette. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Ça a été un bon match d’ensemble. » LeBron Davis a lui signé 9 points en 3ème acte et délivré une passe décisive pour Kentavious Caldwell-Pope à 3-pts à la dernière seconde pour prendre 8 points d’avance. « A chaque fois qu’il est sur le terrain, chaque seconde il a un impact. Nous n’attendons rien de moins de sa part. Il est tout simplement excellent. » LeBron James « Nous étions tous très en colère du dernier match. Nous voulions faire l’effort de venir ici et de retrouver la victoire. Nous avons pu arracher celle-là. » Davis

A noter que le King a confié qu’il prévoyait de jouer ce soir.

