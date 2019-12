Les Clippers foudroyés par la grippe ! Paul George : « c’est sorti de nulle part »; Rivers : « Je suis un peu inquiet de savoir ce qu’a Pat Beverley »

- in Infos NBA

Cette nuit n’a pas été très bonne pour les fans des Clippers. Non seulement leur équipe s’est inclinée face au Jazz (120 à 107), mais en plus leur meneur Patrick Beverley est sorti après être lourdement retombé sur son poignet. Les radios n’ont pas montré de fracture, et le joueur est rentré en jeu dans le dernier quart, mais ça n’empêche pas Doc Rivers d’être inquiet.

« On sait qu’il n’y a pas de fracture, mais ça ne veut pas dire qu’il sera disponible. Ça peut être une contusion ou n’importe quoi. Il avait clairement le sentiment qu’il ne pouvait plus attraper la balle, donc ce n’est pas un bon signe. Je suis un peu inquiet de savoir ce qu’est cette blessure, si c’est une blessure justement ou quelque chose qui ne l’handicape que pendant un match… J’espère que c’est ça. » Doc Rivers.

La blessure de Beverley n’est pas le seul bobo que les Clippers ont eu à gérer cette nuit : selon Doc Rivers, la grippe serait en train de se répandre dans le vestiaire. Montrezl Harrell a dû quitter ses partenaires une heure avant le coup d’envoi et Kawhi Leonard ne se sentait pas bien. Ça s’est vu pendant la rencontre avec un piteux 6/24 aux tirs pour le double champion NBA. Paul George n’était pas non plus au top de sa forme avec son 6/20.

« Je me sens mal, c’était compliqué pour moi. J’étais bien en arrivant ici, honnêtement c’est sorti de nulle part. C’est une sensation bizarre. Mon corps se contractait. J’essayais de tout donner sur le terrain, mais je n’avais pas grand-chose à donner. » Paul George.

Les Clippers auront un peu de temps pour se soigner (ou se transmettre la maladie) puisque leur prochain match aura lieu le 31 décembre contre Sacramento.

