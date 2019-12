Les Clippers intéressés par Thaddeus Young ?

- in Chicago Bulls

By Christophe Brouet

Arrivé aux Clippers dans le trade à 3 entre le Heat de Miami et les Portland Trail Blazers, Moe Harkless donne entière satisfaction aux Clippers. Toutefois, comme l’évoque les LA Times, son contrat, expirant de 11 millions de dollars, pourrait bien être un atout pour les Californiens afin de tenter de récupérer un joueur qui pourrait apporter encore plus que l’ancien Blazer.

On ne sait pas si ce sont les intentions des Clippers, toutefois le LA Times rapporte qu’ils auraient un oeil sur un autre ailier, parfait role player, le Bull Thaddeus Young. Le vétéran avait fait part de son mécontentement récemment, pas assez utilisé à son goût et il pourrait être mis sur le marché des transferts. Avec un contrat de 13 millions de dollars, un échange Harkless – Young pourrait être envisageable et c’est un dossier à surveiller.

Les Clippers pourraient aussi utiliser Harkless comme monnaie d’échange afin de récupérer un pivot pouvant les aider aux joutes des playoffs face à des pivots physiques.