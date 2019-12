Les frères Holiday marquent l’histoire NBA

Cette nuit, Jrue Holiday, Justin Holiday et Aaron Holiday sont entrés dans l’histoire NBA. Pas à cause d’un quelconque exploit statistique, mais tout simplement parce que c’était la première fois de l’histoire de la ligue que trois frères participaient à la même rencontre. Et pour l’occasion, c’est le grand frère Jrue qui est reparti avec la victoire (120 à 98 des Pelicans face aux Pacers), avant d’échanger son maillot avec ceux de ses frères.

« C’était cool. Je les ai battus et j’ai leur maillot, donc je vais les accrocher chez moi. C’était fun, toute ma famille et mes amis sont là, donc avoir la possibilité de partager ce moment sur le terrain, même d’un point de vue familial c’était bien. Je ne vais pas me vanter mais on sait ce qui est arrivé, on a gagné. C’était un sentiment agréable pour moi. » Jrue Holiday.

Les trois frères ont même passé un peu de temps sur le parquet, tout ça grâce à la demande de Jrue à Alvin Gentry. En effet, le meneur des Pelicans étaient censé sortir, mais il a pu rester un peu plus longtemps sur le parquet pour que ce soit soit rendu possible.

« Je lui ai dit que je voulais vraiment rester pour qu’on puisse avoir un moment ensemble comme ça. Nous n’avons pas pu vraiment être sur un terrain en même temps à cause de la différence d’âge (Jrue a 29 ans, tandis que le plus jeune Aaron émarge lui à 23 ndlr). Je voulais juste bien jouer, mais je suis content d’avoir gagné. » Jrue Holiday.

Via ESPN.