Luka Doncic monstrueux, les Mavs en feu (record de franchise) et D’Angelo Russell stoppé dans son élan par une belle frayeur, Dallas enchaîne !

Dallas a écrasé Golden State 141-121 à San Francisco cette nuit, Luka Doncic a signé son 9ème triple-double de la saison (31 points à 8/16, 10/10 aux lancers-francs, 5/8 à 3-points, 12 rebonds, 15 passes) pour l’occasion… sans avoir à jouer le 4ème quart-temps.

Autour de lui Tim Hardaway Jr. (25 points), Kristaps Porzingis (18 points) et Seth Curry (17 points) ont été bons et ce succès met fin à la série de 4 victoires des Warriors, portés par D’Angelo Russell, auteur de 35 points à 9/14 de loin, 4 rebonds et 6 passes mais absent une partie du match suite à une chute et une collision avec Dwight Powell en 1ère mi-temps.

Au retour du meneur sur le parquet en début de 4ème, son équipe comptait 19 points de retard. Durant son absence, Dallas (mené 74-72 à la pause) en a profité pour se détacher en dominant les Warriors 45-24 dans le 3ème quart-temps. Les Mavericks (2ème victoire d’affilée), à 52.2% aux tirs, ont battu leur record de franchise avec 24 tirs à 3-points réussis (24/51) sur le match.