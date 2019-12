Mike Miller : « Julius Randle est fantastique »

Même si les victoires ne s’enchaînent pas à un rythme effréné, les Knicks y goûtent régulièrement ces derniers temps. Cette nuit ils se déplaçaient à Washington avec la possibilité d’enchaîner un second succès et le 5ème en 9 matchs, et ils n’ont pas laissé passer cette occasion. 5 jours après une défaite embarrassante à la maison, les New Yorkais ont profité des absents chez les Wizards pour l’emporter 107-100.

« Nous avons répondu. Nous sommes des pros, nous prenons au sérieux ce que nous faisons. J’aime le caractère que nous avons montré. Ils ont fait des runs mais nous avons été tranchants. » Julius Randle

Ils ont fait du bon boulot défensivement en limitant Washington, privé tout de même de sa star Bradley Beal, à 34.4%.

« C’est une équipe qui aime scorer 120 points. Les limiter à 100 points c’est vraiment bien. C’est le second très bon match défensif de suite, et tout est question de consistance et il faut continuer de prendre les matchs l’un après l’autre. » Julius Randle

Ils en sont désormais à un bilan de 5-6 avec Mike Miller alors qu’avec David Fizdale ils n’avaient remporté que 4 matchs sur les 22 premiers de la saison.

« La saison est pas mal entamée et nous apprenons à jouer un peu mieux les uns avec les autres. Nous jouons plus vite. » Julius Randle

Il y en a un qui brille particulièrement et qui n’est pas étranger à ces derniers résultats intéressants, c’est Julius Randle. L’ailier fort a signé son 3ème match de suite à au moins 30 unités avec 30 points à 11/21, 16 rebonds et 6 passes

« Je lis mieux le jeu, je vais mieux sur mes spots, je suis plus conscient de qui joue avec moi, je joue sur un meilleur rythme. Les coachs font du super boulot pour me mettre sur des spots où je peux être efficace. » Randle « Il est fantastique. Il a évolué à un tel niveau lors des trois derniers matchs, et pas seulement le scoring. Il fait tellement de choses différentes. Mais son scoring arrive à point nommé. Quand nous avons besoin d’un panier, il a tellement confiance en lui, et en plus il faut d’autres choses. » Mike Miller

Via NY Post