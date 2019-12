Rick Carlisle : « Luka Doncic a été incroyable ce soir, absolument incroyable »; Doncic : « Stephen Curry est un meilleur joueur »

Coupé dans son élan par une entorse de la cheville, Luka Doncic avait repris doucement face aux Spurs, en manque de rythme, ce qui avait suffi pour mener les siens à la victoire. Cette nuit face aux Warriors il a repris où il en était avant de se blesser avec une nouvelle énorme performance : 31 points à 8/16, 12 rebonds, 15 passes et 2 interceptions en 30 minutes. Il n’a même pas eu besoin de jouer le 4ème quart pour signer son 9ème triple-double de la saison, record de franchise de Jason Kidd égalé.

« Doncic a été incroyable ce soir, absolument incroyable. Il a signé un triple-double à 30 points en 3 quart-temps et ça a semblé facile. C’est une performance phénoménale et il a donné le ton pour tout le monde sur le terrain. » Rick Carlisle

Les Warriors ont tenté une défense très agressive sur lui, sans succès.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’ils me trappent dès le milieu du terrain. Mais s’ils me trappent alors il y a un 4 contre 3 à jouer, et c’est facile. Il n’y a pas qu’un seul joueur sur le terrain, nous sommes 5, et s’ils me trappent je suis content. Nous allons mettre ces shoots ouverts. C’est facile de jouer au basket comme ça pour nous. » Doncic

Les Mavs ont réalisé une grosse prestation collective avec 24 tirs à 3-pts réussis en 51 tentatives, record de franchise. Luka Doncic a notamment signé un 5/8 derrière l’arc sous les yeux du grand spécialiste du genre : Stephen Curry.

« Il shoote bien mieux que moi. C’est un meilleur joueur. Il est dans la ligue depuis longtemps et c’est quelqu’un dont tout le monde s’inspire, tout le monde veut jouer comme lui. Je me rappelle l’an passé après la draft, je me suis entraîné une fois avec lui et c’était dingue. Il ne ratait rien. Il ne rate pas. Et m’entraîner avec lui c’est quelque chose dont je me souviendrai toujours. » Doncic