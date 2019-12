[Thriller] Miami bat encore Philadelphie dans un match fou ! Jimmy Butler a le dernier mot

Cela s’est joué à rien en Floride mais c’est une nouvelle victoire de Miami sur Philadelphie, 117-116 ! Déjà vainqueur en Pennsylvanie plus tôt dans le mois, le Heat (24-8) s’en est sorti grâce à un lancer-franc de Jimmy Butler à 2.3 secondes de la fin en prolongation. Auteur de 25 points (7/21, 11/14 aux lancers-francs), 9 rebonds et 9 passes, l’ancien 76er a obtenu la faute d’Al Horford (7 points à 3/6, 4 rebonds) sur une tentative de tir, a raté son premier lancer puis réussi le deuxième. Tobias Harris (12 points à 4/15) a ensuite manqué sa chance à 3-points dans le corner.

Avec ce match, Miami, également porté par les 19 points (7/16, 7 passes) de Goran Dragic et les 16 points chacun de Tyler Herro et Duncan Robinson (4/4 à 3-points), s’impose pour la deuxième fois d’affilée d’un point, alors que Philadelphie, mené par les 35 points à 11/16 et 11 rebonds de Joel Embiid, les 17 points à 5/10 de Josh Richardson (ancien du Heat) et les 15 points à 6/12, 7 rebonds et 11 passes de Ben Simmons perd pour la deuxième fois d’affilée d’un point.

Les 76ers (23-12) ont mené à deux reprises de 5 points dans la dernière 1’47 du 4ème quart-temps sans réussir pour autant à tuer le match. Son équipe devancée de 2 points, Butler a volé un ballon à Embiid à 12 secondes et Herro a converti le ballon en 3-points à 6.9 secondes. Deux lancers-francs ont ramené l’écart à 2 points, puis Richardson a obtenu 2 lancers pour égaliser. Il a raté le premier, raté intentionnellement le deuxième et Simmons a capté le rebond et scoré dans la foulée pour envoyer le match en prolongation. Cinq minutes supplémentaires dominées sur le score de 9-8 par Miami.

Devant 24-16 en début de match, Miami a encaissé un 23-7 en 6 minutes et s’est retrouvé mené de 8 points avant de repasser devant puis d’à nouveau céder l’avantage après un 10-2 encaissé. Philly était devant 59-54 à la pause, mais le Heat a réagi avec un 31-20 dans le 3ème quart et menait 85-79 avant de jouer les 12 dernières minutes (dominées 29-23 par Philly).