Alec Burks serait sur la liste des transferts

Les Warriors sont dans une saison de transition et s’ils ne sont pas vraiment en reconstruction puisqu’ils attendent les retours de Stephen Curry et Klay Thompson, en vue de la saison prochaine et de l’avenir, ils pourraient être tentés d’échanger certains de leur joueur avant la deadline pour récupérer des atouts. Bien sûr depuis son arrivée à San Francisco on parle d’un trade de D’Angelo Russell, mais pour le moment rien à signaler à ce niveau.

Autre joueur au profil parfait pour un trade : Alec Burks. Ce dernier a été signé pour une seule année et réalisé une bonne saison, ce qui en fait un potentiel joueur transféré, puisqu’il pourrait apporter du scoring à une équipe prétendante aux playoffs ou au titre, qui aimerait un scoreur de plus. Il tourne à 15.5 points à 42.6% dont 34.8% à 3-pts, 4.4 rebonds, 3 passes et 1.3 interception en 29.1 minutes. Les Warriors apprécient son apport, mais si on en croit NBC, ils seraient prêts à le transférer d’ici la deadline, fixée au 6 février.

Burks est conscient de la situation délicate dans laquelle il est et récemment il confiait qu’il vouait rester