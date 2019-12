Anthony Davis : « Quand nous faisons ça, nous pouvons battre n’importe quelle équipe »

La semaine dernière, en pleine série de défaites, Anthony Davis tirait la sonnette d’alarme et pointait du doigt la défense comme souci de l’équipe depuis quelque temps. Cette nuit la défense des Lakers passait un bon test face à la meilleure attaque de la ligue, les Dallas Mavericks. Test réussi avec brio puisqu’ils ont limité les Texans à 95 points à 36% dont 30.2% à 3-pts et 19 ballons perdus, leur pire performance de la saison.

« Nous avons dû nous retrouver. Nous sommes revenus à ce que nous faisions défensivement. Et quand nous faisons ça, nous pouvons battre n’importe quelle équipe et avoir grande confiance en nos chances. » Anthony Davis « C’était juste une mauvaise soirée pour nous. Vraiment mauvaise. » Luka Doncic

L’attaque ce n’est pas vraiment le souci pour les Lakers depuis le début de saison malgré le manque d’expérience commune, mais depuis quelques semaines la défense, bien en place en tout début de saison, était bien moins performante. Hier soir un des objectifs était de contenir Luka Doncic. Mission accomplie puisque le Slovène a réalisé une de ses plus mauvaises performances de la saison avec 19 points à 5/14 dont 0/6 à 3-pts et 6 ballons perdus. Ses 14 tirs ont été contestés et face à Avery Bradley il a shooté à 1/6.

« Chaque soir nous voulons démanteler les équipes défensivement. Je pense que nous avons le talent, la force de volonté de le faire. Chaque soir, nous désossons les équipes en défense. » Dwight Howard

Une des raisons de cette bonne performance défensive c’est peut-être la décision de Frank Vogel de s’essayer à la zone pour la première fois de la saison.

« Quand vous affrontez la meilleure attaque de la ligue, et de loin, parfois vous devez changer un peu votre plan et proposer quelque chose de différent. Les équipes nous font ça, et en règle générale nous arrivons à prendre le dessus, mais ça peut perturber un peu. J’ai présenté ça comme une option à notre équipe, genre ‘Qu’est-ce que vous en pensez ?’ Et les gars ont aimé l’idée et ça a été très efficace ce soir. » Frank Vogel

Les Mavs ont scoré 46 points de moins que la veille.

« Je pense que cela les a perturbés un peu. Ils ont essayé différents systèmes avec Porzingis et Luka, et ça les a déstabilisés un peu et sortis de leur rythme en attaque. » Anthony Davis.

