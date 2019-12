Ça commence à venir pour Wendell Carter Jr.; Jim Boylen : « Je suis vraiment fier de lui »

- in Chicago Bulls

By ClemFiz

5/22, c’est le total de Wendell Carter Jr. cette saison à 3-points, soit 22.7% de réussite. Mouais… mais point intéressant : 3 de ses 5 tirs réussis l’ont été sur les 3 derniers matchs (2V-1D) des Bulls, dont 2 (sur 3 essais) dans une victoire de 35 points sur Atlanta samedi.

Lors de son unique saison à Duke, le 7ème choix de la draft 2018 avait terminé à 41.3% de réussite « longue » distance (19/46). Mais lors de son année rookie en 2018-19, le jeune homme de 20 ans et 2,06 m n’avait tenté sa chance que 32 fois (6/32, 18.8%). Certes, le natif d’Atlanta n’avait aussi disputé que 44 matchs en raison d’une opération du pouce gauche.

« Oui bien sûr que j’aime ça (prendre des 3-points). Mes coachs me font confiance et mes coéquipiers me disent de les prendre. » Wendell Carter Jr.

Pas loin du double-double de moyenne pour sa saison sophomore après 33 matchs joués cette saison.

« Ça crée des ouvertures vers le cercle pour mes coéquipiers, ça aide beaucoup au niveau du spacing. Plus je gagne en confiance à 3-points et plus je pense que ça nous aidera dans le futur. » Wendell Carter Jr. « Je suis vraiment fier de lui, il a travaillé très dur dessus. Quand tu as le temps et l’espace nécessaire, envoie ! » Jim Boylen

Wendell Carter just drained a 3….🚨🚨🚨THIS IS NOT A DRILL #BullsNation🚨🚨🚨 pic.twitter.com/jLuv4T3dM7 — Bulls Talk (@NBCSBulls) December 29, 2019

via NBC Sports