Dewayne Dedmon : « J’aimerais être transféré »

By Christophe Brouet

Il y a quelques jours The Athletic rapportait que Dewayne Dedmon aurait demandé son transfert. Ce n’est plus une simple rumeur puisque l’intérieur des Sacramento Kings, qui avait signé pour 3 ans et 40 millions de dollars cet été, l’a confirmé au Sacramento Bee

« J’aimerais être transféré. Je ne joue pas, donc j’aimerais aller dans une équipe où mes talents sont appréciés. J’apprécie le contrat qui m’a été offert, vraiment, mais je veux aller quelque part où je peux jouer. C’est ça l’important. J’essaye de jouer, mais on m’a dit que je ne faisais plus partie de la rotation, donc il n’y a rien à attendre. » Dedmon