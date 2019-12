DJ Stephens met le feu à l’ AccorHotels Arena mais ne se considère pas comme un des 100 meilleurs dunks de la planète

Hier avait lieu le All-Star Game de LNB et lors du Jeep Dunk Contest, sans aucune surprise, c’est l’Américain DJ Stephens qui s’est encore imposé après son succès en 2017. L’homme qui embrasse les cercles a notamment passé son spécial, un eastbay sans élan, mais malgré l’impression laissée encore une fois, il déclare lorsqu’on lui demande s’il se considère comme le meilleur dunkeur de la planète

« Oh non, il y a beaucoup de monde dans le monde, il y a même des amis à moi, c’est leur boulot, c’est ce qu’ils font. Ils ont énormément de créativité. Il y a des dunks dont je ne pourrais même pas rêver réussir. Je ne me considère même pas dans les 100 meilleurs dunkeurs au monde. Je jumpe peut-être haut et je fais quelques jolis dunks mais je ne me considère pas comme le meilleur dunkeur du monde. » Stephens