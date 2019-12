Dominique Wilkins à Kevin Durant : « N’écoute pas les critiques; Il a fallu que je surmonte les doutes, la peur »

Revenu d’une rupture du tendon d’Achille, Dominique Wilkins a signé une saison à 29.9 points de moyenne à l’âge de 32 ans en 1992-93. Neuf mois ont été nécessaires au Hall of Famer pour revenir. À l’heure actuelle, Kevin Durant en est à presque 7 mois. Pas attendu avant la saison prochaine sous le maillot des Nets, il devra – et doit – faire face à toutes les interrogations l’entourant.

« N’écoute pas les critiques. N’écoute pas les gens qui te disent ce que tu peux faire ou ne pas faire. Parce que personne ne connaît ton cœur aussi bien que toi. J’ai entendu toutes ces choses négatives. Et je m’en suis servi comme carburant pour leur donner tort. Des gens vont douter de toi, tout un tas de personne vont avoir une opinion de ce à quoi tu ressembleras quand tu seras de retour. Ils vont vite dire : ‘Oui le gars est talentueux et shoote bien, mais et son explosivité ?’. Tu entends ce genre de choses. Comment donner tort aux gens ? En croyant en toi et en travaillant dur pour revenir à ce niveau. Le reste se fera tout seul. Il a une chose en sa faveur c’est qu’il aime jouer. Si tu aimes jouer, tu vas faire tout le nécessaire pour revenir à ce niveau.

[…] Le plus dur ça a été le début, le fait d’accepter que je sois blessé. Une fois ce stade passé, tu te demande : ‘Comment je vais redevenir le joueur que j’étais, qu’est-ce que je dois faire ?’. J’ai commencé à faire beaucoup d’exercices dans l’eau, avec des poids très, très légers. Il a fallu que je crois. Tous ces articles qui disaient que je ne reviendrais pas, que je ne serais pas le même, je les ai collés au miroir de ma salle d’entraînement. Je devais les regarder tous les jour, ça me poussait à avancer. » Dominique Wilkins