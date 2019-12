Evan Fournier : « Si je continue à jouer comme je le fais, je vais sortir de mon contrat »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Auteur d’un superbe premier tiers de saison, le meilleur de sa carrière, Evan Fournier voit récemment son nom revenir quand on parle des joueurs susceptibles d’être échangés. Et cela ne devrait pas cesser puisqu’il est en fin de contrat. Il a en effet confié à L’Equipe qu’il allait décliner sa player option de 17 millions de dollars pour 2020-21. Il sera donc libre de s’engager où il le souhaite à partir du 30 juin, et ce sera la première fois de sa carrière puisqu’en 2016 il était agent libre

« Si je continue à jouer comme je le fais, je vais sortir de mon contrat. Je n’ai jamais été agent libre. J’ai 27 ans et je n’ai qu’une envie, c’est de gagner. Donc cet été, je veux ouvrir toutes les portes. » Evan

Sur le marché, au vu du niveau affiché, il pourra prétendre à un meilleur salaire et sur le long terme, une occasion qui ne se refuse pas. Cela ne veut bien sûr pas dire qu’il souhaite quitter le Magic, mais il ne ferme clairement pas la porte à un départ

« J’aime vraiment le Magic et je ne suis pas forcément dans l’optique de le quitter. Je ne vois peut-être pas Orlando gagner un titre dans un futur proche, mais tout peut aller vite. Avant de dominer l’Est la saison dernière, Milwaukee ne dépassait pas le premier tour des play-offs ou ne les jouait pas. » Evan

Cela pourrait peut-être pousser le Magic à tâter le terrain pour voir ce qu’il pourrait obtenir en contrepartie du Français s’il a peur de le perdre ou n’est pas prêt à mettre un gros chèque sur la table.