Gary Payton II aurait bien voulu évoluer à l’époque de son père : « J’aurais probablement été le leader NBA aux interceptions »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Récemment les Washington Wizards ont signé un certain Gary Payton II, fiston du légendaire meneur à la grande bouche.

« Il faisait du trash talk mais derrière il était à la hauteur. » Scott Brooks

Connu autant pour ses qualités de défenseur que de trash talkeur, il n’a pas vraiment transmis ce côté provocateur au fiston.

« Je suis plus décontracté. » Payton II

Il avoue que gamin ils ne comprenaient pas trop pourquoi on père parlait autant à ses adversaires.

« J’ai compris en grandissant. Il est comme ça et les gars le respectaient pour ça. » Payton II

Le trash talk a disparu de la ligue et pour Payton II, ce n’est pas seulement parce que la NBA est plus stricte à ce sujet. La vitesse croissante du jeu est l’autre selon lui.

« Ils trash talkaient et jouaient. Beaucoup de gars ne peuvent pas trash talker et jouer en même temps. C’est un peu différent. » Payton II

Les règles ont aussi pas mal évolué et ça il le regrette, il aurait notamment bien voulu jouer à l’époque du hand checking.

« Ce serait magnifique. Ce serait tellement bon. Le jeu a vraiment beaucoup changé par rapport à l’époque de mon père. J’aurais préféré qu’ils nous laissent nous bousculer, nos rentrer dedans comme ils le faisaient à l’époque. Ça aurait été bien plus fun. Ça aurait été super. Je pense que j’aurais probablement été le leader NBA aux interceptions. » Payton II

En attendant Payton II essaie de se faire une place en NBA et pour l’instant il multiplie les équipes et les passages en G-League. Mais depuis sa signature, il est très bon avec 11.7 points à 56% dont 62.5% à 3-pts, 7.3 rebonds, 4 passes et surtout 4.3 interceptions en 3 rencontres.

« J’essaye juste de trouver un endroit où rester. J’ai traversé beaucoup de choses. »Payton II

Via NBC