Gregg Popovich et Rudy Gay rendent hommage à Zach Randolph

19ème choix de la draft 2001, MIP 2004 et deux fois All-Star en 2010 et 2013, Zach Randolph a annoncé sa retraite après 17 saisons NBA (les 2 dernières à Sacramento puis Dallas, où il n’a pas joué), dont 8 passées à Memphis. En carrière, l’ex-intérieur de 38 ans a tourné à 16.6 points et 9.1 rebonds de moyenne. Il compte 9 pas moins de 9 saisons en double-doubles.

« Il répondait toujours présent question compétition. Il était agressif, il jouait dur tous les soirs. » Gregg Popovich

En 2011, il a mené les Grizzlies à une victoire contre les Spurs au 1er tour des playoffs, avec 21.5 points, 9.2 rebonds et 3.3 passes de moyenne sur les 6 rencontres, bouclée par une dernière perf’ à 31 points et 11 rebonds dans le Game 6.

« C’était un gars avec de super mains, très talentueux au rebond et sous le panier, très différent de tous les autres. C’était simplement un excellent joueur intérieur, qui avec le temps a appris à shooter un peu et à étoffer son jeu. » Gregg Popovich

Rudy Gay, aux Spurs depuis 2017, a été coéquipier avec Randolph, également passé par Portland (2001-07), New York (2007-08), Los Angeles (2008-09), pendant 3 saisons et demi à Memphis.

« L’un des meilleurs coéquipiers que tu peux avoir. Il donnait tout ce qu’il avait à chaque fois sur le terrain. Il en imposait, et il a fait beaucoup pour la ville de Memphis. C’était un super joueur. Quand il est arrivé à Memphis, c’était un joueur plus accompli qu’il ne l’était avant, plus mature, un meilleur coéquipier. J’ai connu cette version de lui que beaucoup n’ont pas eu la chance de voir, et j’en suis reconnaissant. » Rudy Gay

via Express News