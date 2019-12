Dans une interview accordée à The Athletic, Jared Dudley, qui ne manie pas la langue de bois, a répondu à la question suivante : quel est le coéquipier que tu apprécies le moins ?

« Le coéquipier que j’aime le moins ? Désormais je ne m’entends pas avec Blake Griffin. Quand j’étais avec lui aux Clippers, je n’avais pas une mauvaise relation avec lui. Cette équipe était la plus toxique. C’était bizarre parce que c’était une équipe bipolaire. Nous nous entendions en dehors du terrain, mais pas sur le terrain. Je n’aime tout simplement pas sa personnalité et son attitude. Je pense que c’est un excellent joueur de basket et je pense que tu peux bien différencier les deux. C’est facile d’être le meilleur coéquipier quand tu gagnes. Mais qu’en est-il quand tu perds ? Et quand tu es mené de 20 points ? Et c’est ça l’important avec une équipe. C’était une super équipe quand elle était devant au score. Quand tu as 20 points d’avance, tout va bien, tu balances des passes lobées. Quand tu es mené de 20 points, les gars veulent se battre, se chamaillent. Je ne veux pas dire que c’est le coéquipier que j’aime le moins. C’est un coéquipier auquel je ne parle plus, avec qui je ne m’entends pas, nous ne parlons pas sur le parquet. » Dudley