Joueurs NBA de la semaine : première pour Brandon Ingram et Jaylen Brown

LA NBA vient de dévoiler les deux derniers joueurs de la semaine de la décennie. A l’Ouest il s’agit de Brandon Ingram alors qu’à l’Est c’est Jaylen Brown qui est plébiscité

Ingram a permis au Pelicans de relever la tête avec 4 victoires de suite. Il a continué sur sa lancée de son bon début de saison en tournant à 25.3 points à 49.3% dont 54.2% à 3-pts, 7.3 rebonds, 4.5 passes et 2 interceptions en 35.9 minutes. C’est la toute première fois de sa carrière qu’il est élu joueur de la semaine.

Brown a permis aux Celtics de réaliser une semaine à 2 victoires et 1 défaite. Il a battu son record en carrière avec 34 points et termine la semaine avec 27 points à 62.2% dont 57.9% à 3-pts, 6.7 rebonds et 2.3 passes. C’est aussi la toute première fois de sa carrière qu’il remporte ce trophée. Julius Randle avait son mot à dire puisqu’il a affiché le même bilan avec de meilleures stats : 32.7 points à 52.9% dont 47.8% à 3-pts, 9.7 rebonds, 3.3 passes et 1 interception en 36.9 minutes.