L’« athlete of the decade » LeBron James livre son moment favori de la décennie

Athlète masculin (Serena Williams a été plébiscitée chez les femmes) de la décennie – devant Tom Brady, Usain Bolt, Lionel Messi et Michael Phelps – selon l’Associated Press, LeBron James a vécu bien des choses durant les 10 années qui viennent de s’écouler : son départ de Cleveland pour Miami, son premier titre NBA, son retour dans l’Ohio, le titre des Cavs, les 8 Finales NBA d’affilée, le départ pour les Los Angeles Lakers. C’est simple, aucun joueur n’a gagné plus de matchs ou remporté plus de trophées de MVP ces 10 dernières années. Au passage, il s’est aussi marié à sa petite amie de lycée Savannah, avec qui il a eu un troisième enfant un an plus tard (2014), et a ouvert sa propre école à Akron, I Promise.

« C’est tout ? (sourire). Il y a 10 ans de cela, je venais d’avoir 25 ans (il est né le 30 décembre 1984). Je vais en avoir 35 et je suis mieux dans ma vie et j’ai une meilleure compréhension de ce que je veux retirer de la vie. » LeBron James

Son moment préféré dans tout ça ? Facile.

« Il y a eu beaucoup de moments, les deux titres avec Miami, le titre avec Cleveland, le chase-down block (sur Andre Iguodala en Finales 2016). Mais le meilleur moment ? Sans aucun doute, épouser Savannah. C’est n°1. » LeBron James

Et le pire ?

« Je ne vis pas dans le regret. Je ne voudrais revenir en arrière sur aucun moment en particulier. Si quelque chose s’est mal passé, ça m’a permis d’apprendre. Quand tu crois en ce que tu fais ou en ce que tu es, ce que les gens disent ou pensent n’a aucune importance. Si tu laisses ça t’arrêter, tu ne vas nulle part. » LeBron James

Pour sa 17ème saison NBA cette année, James fait encore partie des meilleurs scoreurs de la ligue et il pourrait pour la première fois de sa carrière terminer meilleur passeur de la saison.

« Quand on parle de LeBron James, je ne suis jamais surpris. » Michael Malone

Playoffs inclus, personne en NBA n’a marqué plus de 10 points que James ces 10 dernières années. Après avoir démarré la décennie à la 124ème place des meilleurs scoreurs de l’histoire, il est aujourd’hui sur le point de dépasser Kobe Bryant, installé à la 3ème position. Se dresseront ensuite devant lui Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar.

« Je mentirais si je disais que je ne le voyais pas. Je ne vais pas dire : ‘Ok, si je joue tant de temps, si je tourne à tant de points de moyenne…’. Je ne vais pas le faire parce que je ne l’ai jamais fait au cours de ma carrière. J’ai toujours laissé les choses se faire d’elles-mêmes. Ce qui arrive arrive. Mais oui je le vois. » LeBron James

