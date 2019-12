LeBron James : « C’est quelque chose qui a été insufflé en moi lorsque j’ai commencé à toucher un ballon de basket »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Cette saison LeBron James est en mode caviar et sur les deux derniers matchs il en a délivré pas moins de 30. Cette nuit grâce à ses 13 passes décisives, le meilleur passeur de la ligue est devenu le 9ème joueur de l’histoire à atteindre les 9 000 passes en carrière.

« C’est quelque chose qui a été insufflé en moi lorsque j’ai commencé à toucher un ballon de basket. Un de mes premiers coachs disait que la meilleure chose à faire dans le basket c’était de faire bouger le ballon d’un côté à l’autre, d’attirer la défense et de permettre à un coéquipier d’avoir une position ouverte. » LeBron

Sur les deux derniers matchs, il a été agressif et a perdu seulement 3 ballons pour 30 passes.

« Son rythme de jeu a été incroyable lors des deux derniers matchs, il ne veut pas s’installer tranquillement en attaque. » Frank Vogel « Mes coéquipiers et le staff me font confiance pour que je joue meneur et que je dirige le show. C’est mon boulot de prendre soin du ballon, de mettre les gars en position de réussir, de leur donner le ballon au bon endroit au bon moment. » LeBron

La veille de ses 35 ans, il est devenu le premier joueur de l’histoire à totaliser 30 000 points, 9 000 rebonds et 9 000 passes en carrière en saison régulière. Depuis le début de saison il tourne à 10.8 passes par match, de loin sa meilleure moyenne en carrière et il file vers son premier titre de meilleur passeur puisque le second, Ricky Rubio, est à « seulement » 9.2 passes.

Via ESPN