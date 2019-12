Les Grizzlies de Dillon Brooks enfoncent Charlotte

13ème victoire de la saison pour les Grizzlies, vainqueurs 117-104 des Hornets (5ème défaite de rang) dimanche. Dillon Brooks a signé 20 points et son équipe est invaincue cette saison (8-0) quand c’est le cas. Brandon Clarke, 65.1% aux tirs avant le match, a terminé à 18 points à 7/12. Jonas Valanciunas a ajouté 16 points, 9 rebonds et 5 passes, Jaren Jackson Jr. 14 points et 12 rebonds alors que Ja Morant a été tenu à 6 points à 2/8, 3 rebonds et 7 passes.

Malik Monk a terminé meilleur marqueur des Hornets avec 18 points en sortie de banc et il a participé au run qui a ramené Charlotte sous les 10 points d’écart dans le dernier quart. Devonte’Graham a compilé 16 points et 10 passes mais n’a shooté qu’à 5/18, P.J. Washington a lui aussi inscrit 16 points. Charlotte a démarré son match sur un 3/16 aux shoot.

À chaque run des Hornets, Memphis avait la réponse. Charlotte revenu à 99-91, Brooks, également assigné à Graham en défense, a ainsi marqué les 3 paniers suivants dans la peinture, et Memphis a repris les commandes 105-91.

Nicolas Batum n’a une nouvelle fois pas joué (DNP).